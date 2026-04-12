Calcio

GIUSSANO – Prima dilaga, poi subisce la parziale rimonta degli avversari ma alla fine arrivano i tre punti che consentono di risalire a metà classifica: è andata così domenica pomeriggio per l’Ardor Lazzate sul campo di Giussano, contro i locali della Vis Nova. Si giocava per la 32′ giornata di Eccellenza, avanti i lazzatesi con Torraca, ben servito da Cazzaniga, al 18′, e raddoppio di Panatti al 2′ della ripresa; tris al 14′ con Cazzaniga. Ma finale della Vis Nova coi gol di Trezza e Mauri, senza però riuscire ad aggiuntare almeno il pari, un risultato che fa scendere i brianzoli a contatto con la zona playout.

Risultati

Altabrianza-Arcellasco 0-1, Caronnese-Arconatese 0-1, Mariano-Legnano 3-2, Rhodense-Lentatese 5-2, Sedriano-Solbiatese 3-1, Sestese-Fbc Saronno 0-1, Vergiatese-Magenta 1-1, Vigevano-Besnatese 3-0, Vis Nova Giussano-Ardor Lazzate 2-3.

Classifica

Arconatese 70 punti, Solbiatese 61, Caronnese 56, Fbc Saronno e Legnano 50, Rhodense 49, Vergiatese 48, Lentatese 41, Ardor Lazzate 40, Magenta 37, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 36, Vigevano e Arcellasco 35, Sedriano 34, Altabrianza 33, Sestese 29.

(foto archivio)

12042026