Calcio

SESTO CALENDE – A tre giornate dai verdetti finali del campionato di Eccellenza, Sestese e Saronno si affrontano in una sfida dal peso specifico altissimo, ma con obiettivi completamente diversi.

Da una parte la Sestese, ultima in classifica, è chiamata a una prova d’orgoglio: serve una vittoria che possa ridare morale e riaccendere almeno le speranze di uscire dalla zona di retrocessione diretta. Dall’altra il Saronno, reduce da un periodo negativo, deve necessariamente reagire e ritrovare i tre punti per restare in corsa in chiave playoff. Arbitra Alberto Guerra di Voghera, assistenti Paolo Zappella di Bergamo e Samuele Burini di Busto Arsizio

Alle 15.30 il fischio d’inizio del match allo stadio comunale “Alfredo Milano” di Sesto, in Via Lombardia. Potrete seguire direttamente qua la diretta playbyplay della partita.

La classifica

Arconate 67, Solbiatese 61, Caronnese 56, Legnano 50, Fbc Saronno 47, Vergiatese e Rhodense 46, Lentatese 41, Ardor Larzate 37, Besnatese, Magenta, Vis Nova Giussano 36, Mariano Calcio e Altabrianza 33, Vigevano Calcio 32, Arcellasco Città Di Erba 32, Sedriano 31, Sestese Calcio 29.

12042026