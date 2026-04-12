Calcio Promozione, crolla la capolista: Inveruno riapre la corsa. Allo United il derby contro il Solaro
12 Aprile 2026
SOLARO – Nella sfida più aspettata della giornata, domina l’Accademia Inveruno che nega la festa promozione all’Aurora Cantalupo imponendosi con una cinquina inflitta ai padroni di casa. Inveruno che riapre così i discorsi legati al primo posto, portandosi a sole due lunghezze proprio dall’Aurora Cantalupo.
Sorride l’ S.C. United, che espugna il campo dell’Universal Solaro per 2-1 grazie alla rete nel recupero di Carnelli: tre punti fondamentali che permettono di consolidare il terzo posto e restare agganciati al treno di testa. Successo importante anche per il Ceriano Laghetto, che passa 2-1 sul campo dell’Ispra.
Promozione – Girone C – Risultati e marcatori
Gallarate-Verbano 3-2 Reti: 4′, 21′ pt Marroquin (G), 6′ st Garcia (G), 29′, 36′ st Rig. Marquez Cornejo (V)
Acc. Vittuone-Accademia BMV 2-0 Reti: 26′ pt Bertoli, 41′ st Bugno
Aurora Cantalupo-Accademia Inveruno 0-5 Reti: 22′ pt Mocchetti, 5′, 23′ st Folla, Fanelli, Cesaro
Castanese-Canegrate 1-0 Reti: 19′ pt Bertuzzo
Gavirate-Morazzone 1-0 Reti: 20′ pt Morbioli
Ispra-Ceriano Laghetto 1-2 Reti: 32′ pt Politi (C), 43′ pt Cuevas (I), 10′ st Schiavo (C),
Universal Solaro-S.C. United 1-2 Reti: 2′ pt Loew (Un), 2′ st Rig. Drago (Us), 46′ st Carnelli (Un)
Vighignolo-Luino 1-1 Reti: 7′ pt Vara (L), 17′ st Tomasini (V)