Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Si chiude con una sconfitta interna la 31’ giornata di campionato per la Varesina, superata di misura dal Chievo Verona sul campo di casa. A decidere la sfida è stata una rete nel primo tempo di Alberto Paloschi, che ha permesso ai clivensi di conquistare tre punti pesanti. Per la formazione rossoblù si tratta di un passo falso in un turno complessivamente equilibrato, caratterizzato da diversi pareggi. Il Chievo, invece, grazie al successo di Venegono Superiore, consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica. La gara si è risolta nella prima frazione, quando gli ospiti hanno trovato il vantaggio e sono poi riusciti a difenderlo fino al triplice fischio. Per la Varesina resta il rammarico per non aver sfruttato il fattore campo, in una fase della stagione in cui ogni punto può risultare determinante nella corsa per la salvezza.

Girone B – Risultati e marcatori

Brusaporto–Milan Futuro 0-4 Reti: pt 30′ Minotti; st 1′ Sardo, 8′ Magrassi, 24′ Traore.

Castellanzese–Leon 1-0 Rete: pt 39′ Chessa.

Nuova Sondrio–Caldiero Terme 1-1 Reti: pt 6′ Longo (S); st 18′ Zerbato (C).

Pavia–Scanzorosciate 1-0 Rete: pt 22′ Quaggio.

Real Calepina–Breno 1-1 Reti: pt 24′ Lugnan (R); st 34′ Bigolin (B).

Varesina–Chievo Verona 0-1 Rete: pt 30′ Paloschi.

Villa Valle–Virtus Ciseranobergamo 1-1 Reti: pt 3′ Fornari (VCB), 44′ Lancini (VV).

Vogherese-Casatese Merate 0-4 Reti: pt 2′ Pozzoli, 42′ Diana, 43′ Braida; st 35′ Gningue.

Folgore Caratese-Oltrepò 1-1 Reti: st 2′ Biondini (F), 33′ Lo Monaco (O).

Classifica

Folgore Caratese 64, Chievo Verona 55, Casatese Merate 52, Leon 51, Milan Futuro 50, Villa Valle 46, Scanzorosciate 45, Brusaporto 45, Oltrepò 44, Virtus CiseranoBergamo 42, Caldiero Terme 40, Real Calepina 40, Castellanzese 39, Breno 34, Pavia 34, Varesina 31, Sondrio 25, Vogherese 8.

(foto archivio Varesina)

12042026