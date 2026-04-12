Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nella tarda mattinata di ieri lungo la strada provinciale Saronnese (Sp ex Ss233), dove si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. L’allarme è scattato attorno alle 12.20, nell’impatto sono rimasti coinvolti due uomini di 50 e 52 anni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, oltre agli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella per i rilievi e la gestione della viabilità. Per i due coinvolti non si è reso necessario il trasporto in ospedale: i soccorsi si sono conclusi direttamente sul posto dopo le prime valutazioni sanitarie. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.

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(foto archivio: polizia locale di Caronno Pertusella)

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