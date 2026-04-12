Comasina

CESANO MADERNO – Emozione e partecipazione l’altro giorno per l’apertura alla città della “Vecchia Stazione – Spazio creativo”, all’interno dello stabile di corso Libertà, un luogo legato alla memoria cittadina.

L’inaugurazione ha segnato l’avvio di un percorso che punta a sviluppare attività e progetti sociali dedicati all’inclusione e alla partecipazione. La struttura è stata pensata come uno spazio aperto alla comunità, capace di accogliere persone, gruppi e iniziative nella quotidianità. All’interno trovano già sede alcune realtà del territorio come il Consorzio Desio-Brianza, Solaris Lavoro e Ambiente e la cooperativa sociale Il Seme di Cesano Desio. L’obiettivo è rendere la “Vecchia Stazione” un punto di riferimento costante, con particolare attenzione all’inclusione sociale e lavorativa delle persone fragili e con disabilità.

Accanto a questo, lo spazio sarà utilizzato anche per eventi culturali, attività creative e progetti sociali, coinvolgendo associazioni, volontari e cittadini. L’amministrazione comunale ha sottolineato la grande partecipazione registrata all’apertura, segno dell’interesse della comunità verso il nuovo progetto.

(foto di gruppo al taglio del nastro)

12042026