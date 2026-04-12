Saronnese

CISLAGO – Nuovo passo avanti sul fronte della sicurezza urbana. Il Comune di Cislago ha ottenuto un finanziamento regionale per il potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio. L’amministrazione comunale ha partecipato a un bando dedicato al cofinanziamento delle attività di polizia locale e all’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, presentando un progetto mirato proprio al rafforzamento del sistema di controllo tramite telecamere. Il progetto è stato ammesso e garantirà un contributo regionale di circa 30mila euro, che si aggiunge ai 26mila euro stanziati dal Comune.

Le risorse complessive saranno utilizzate per migliorare gli impianti esistenti e per installare nuove telecamere in diversi punti del paese. L’intervento prosegue un percorso già avviato negli anni scorsi, che aveva portato all’installazione di 11 dispositivi di videosorveglianza sul territorio. Il nuovo finanziamento si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, supportare l’attività della polizia locale e garantire una maggiore tutela dei cittadini e dei beni pubblici.

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(foto archivio)

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