Da Saronno, con Attac, una nutrita delegazione tra i 10 mila a Milano per la sanità pubblica
12 Aprile 2026
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SARONNO – “Diecimila persone a Milano, provenienti da tutta la Lombardia, per chiedere sanità pubblica anziché il trionfo delle privatizzazioni voluto negli ultimi 30 anni dal centrodestra al governo della Regione Lombardia”.
Inizia così la nota di Attac Saronno sull’iniziativa di ieri, sabato 11 aprile.
Un corteo pacifico, colorato e determinato ha sfilato per le vie del centro del capoluogo regionale, partito alle 15 proprio dal Palazzo della Regione Lombardia.
Tra loro anche una delegazione proveniente dalla provincia di Varese, all’interno della quale un gruppo di Saronno che ha portato due striscioni: quello del comitato “Il Saronnese per l’ospedale e la Sanità Pubblica”, che nel 2023 portò 1500 persone in corteo da piazza Borella a Piazza Libertà per chiedere che non venisse chiuso (obiettivo raggiunto) né privatizzato (meta ancora da raggiungere), costringendo l’assessore regionale Guido Bertolaso a precipitarse in città presentando un piano di intervento rivlatpsi ad ora inefficace sul versante dei reparti più a rischio come Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione.
L’altro striscione che ha sfilato per Milano lo hanno portato i volontari dello sportello SOS Liste d’attesa di Saronno, gestito da ottobre 2023 da volontari di Attac Saronno presso la Cgil di via Maestri del Lavoro: un servizio gratuito per cittadine e cittadini che possono ottenere visite ed esami nei tempi previsti dall’impegnativa del medico di famiglia, facendo un ricorso immediato all’Azienda Sanitaria e risparmiando spese ingenti per usare la Sanità privata.
Un successo di pubblico, a livello regionale e locale, che mostra come la lotta per il diritto alla salute sia ancora molto presente, come testimonia la prossima partenza dei lavori partecipativo tra amministrazione comunale e cittadinanza per stilare il Piano Locale della Salute di Saronno, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Saronno nello scorso dicembre.
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