I più letti di ieri: furto lampo nella notte, esercitazione Croce Rossa, nuovo cda Sar ser e polemiche in consiglio a Caronno
12 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 11 aprile, in primo piano la cronaca con un furto rapido nella notte, ma anche aggiornamenti amministrativi e tensioni politiche nei comuni del territorio. Temi diversi che riflettono l’attualità locale tra sicurezza, nomine e dibattito istituzionale.
Colpo fulmineo nella notte, con ignoti che hanno sfondato un ingresso e in meno di tre minuti sono riusciti a fuggire con diversi trapani, lasciando pochi elementi utili alle indagini.
Furto lampo nella notte: sfondano e scappano con trapani in meno di 3 minuti. Foto
È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione con Fabrizio Francescut alla guida, segnando un passaggio importante per la gestione futura dell’ente.
Saronno, nominato il nuovo cda. Fabrizio Francescut presidente
Fa discutere quanto accaduto in consiglio comunale, con una lettera aperta che chiede le dimissioni del presidente dopo un episodio ritenuto grave durante la seduta.
Bestemmia in consiglio, lettera aperta della civica Uniti per Caronno: “Il presidente rassegni le proprie dimissioni”
Torna al centro dell’attenzione la vicenda politica legata all’episodio in aula, con la presa di posizione della civica che rinnova la richiesta di un passo indietro da parte del presidente.
Bestemmia in consiglio, lettera aperta della civica Uniti per Caronno: “Il presidente rassegni le proprie dimissioni”
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