Limbiate

LIMBIATE – “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Fossati, presidente del Servizio cani guida Lions di Limbiate, importante realtà della Brianza che da anni si occupa dell’allevamento e dell’addestramento di straordinari cani guida e di supporto per persone con disabilità”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, alla notizia nelle scorse ore della scomparsa di Fossati.

Prosegue Fonana: “Con il suo impegno, la sua passione e la sua umanità ha aiutato tante persone a ritrovare autonomia e libertà. Nel 2024 Regione Lombardia ha voluto rendere omaggio a questa preziosa esperienza con il Premio Rosa Camuna. Giovanni Fossati lascia un’eredità importante, che continuerà a vivere grazie al lavoro dell’associazione, dei volontari e al sostegno delle istituzioni. Alla sua famiglia e a tutta la comunità del Servizio Cani Guida Lions va la mia vicinanza”.

(foto: Giovanni Fossati, presidente del Servizio cani guida di Limbiate, con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana)

12042026