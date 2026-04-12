Comasco

LOMAZZO – Incidente stradale l’altra notte lungo l’autostrada A9 in direzione Milano, all’altezza dell’innesto con l’Autostrada Pedemontana, nel tratto di Lomazzo nord.

L’allarme è scattato attorno alle 2.50 per il ribaltamento di un veicolo, sono rimaste coinvolte tre persone, tutti giovani tra i 18 e i 19 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco del comando di Como e al personale di Ats Novate. Le operazioni di soccorso si sono protratte per oltre un’ora. Due dei feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como): uno in codice giallo, con condizioni di media gravità, l’altro in codice verde. Per il terzo coinvolto non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto in un punto particolarmente delicato della rete autostradale.

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(foto archivio)

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