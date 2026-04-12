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SARONNO – Domenica 12 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta con nubi sparse alternate a schiarite, ma con un progressivo aumento della copertura fino a cieli coperti e deboli piogge in arrivo verso sera.

Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare con qualche apertura, ma senza fenomeni rilevanti. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, rendendo il cielo sempre più compatto fino al tardo pomeriggio. In serata sono attese deboli precipitazioni, con accumuli complessivi intorno ai 3 mm. Le temperature resteranno miti per il periodo, con una massima che raggiungerà i 20°C e una minima di 12°C.

Per quanto riguarda i venti, al mattino soffieranno moderati da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno ad attenuarsi, disponendosi da Sudest. È segnalata un’allerta meteo legata proprio alla ventilazione, che potrebbe risultare a tratti sostenuta soprattutto nelle prime ore della giornata.

In Lombardia la situazione rispecchia quella di Saronno, con molte nubi diffuse sin dal mattino e condizioni generalmente stabili ma grigie. Nel corso della giornata si assisterà a un peggioramento progressivo, con deboli piogge in arrivo in serata su diverse aree, in particolare su pedemontane e alte pianure, mentre altrove i fenomeni resteranno più sporadici o assenti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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