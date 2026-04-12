Cronaca

MOZZATE – Incendio ai sacchi dei rifiuti in pieno giorno, individuato e denunciato il responsabile grazie alle telecamere. L’episodio è avvenuto mercoledì 2 aprile in via Figini, intorno alle 13,30, quando un minorenne ha appiccato il fuoco creando allarme tra i residenti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, le fiamme hanno interessato alcuni sacchi della spazzatura. L’intervento tempestivo degli agenti e l’analisi delle immagini di videosorveglianza hanno permesso di risalire in tempi rapidi all’identità del responsabile.

Si tratta di un minorenne di origine nordafricana residente a Mozzate, denunciato a piede libero con segnalazione al tribunale per i minorenni di Milano.

Determinante il lavoro degli agenti intervenuti. “Grazie al sistema di videosorveglianza e alle indagini svolte siamo riusciti a identificare con certezza il responsabile in tempi rapidi” spiega il comandante della polizia locale di Mozzate, Gabriele Airoldi. “Voglio sottolineare l’impegno degli agenti Chiaro e Miletta, intervenuti subito e protagonisti di un’attività investigativa efficace” aggiunge.

L’episodio aveva creato preoccupazione tra i cittadini, anche per l’orario insolito dell’azione. “L’incendio, avvenuto in pieno giorno, aveva generato allarmismo. Siamo riusciti però a dare una risposta concreta e a consegnare il responsabile alla giustizia” continua il comandante.

Il caso conferma anche il ruolo sempre più centrale della tecnologia nel controllo del territorio. “Il sistema di videosorveglianza si è dimostrato ancora una volta fondamentale e continuerà a essere potenziato. È prevista anche l’introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale per rendere il sistema più rapido ed efficiente” conclude Airoldi.

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