Calcio

SARONNO – Rush finale per i campionati calcistici locali, partite alle 15.30.

In serie D, 14′ di ritorno, a Venegono Superiore c’è Varesina-Chievo Verona con arbitro Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria, assistenti Angelo Macchia di Moliterno e Marco Infante di Battipaglia.

In Eccellenza, 15’ giornata di ritorno, big match è Caronnese-Arconatese (alle 14.30) con arbitro Francesco Tasso di Macerata, assistenti Matteo Maria Orsogna di Milano e Gabriele Terlizzi di Bergamo. In programma anche Sestese-Fbc Saronno con arbitro Alberto Guerra di Voghera, assistenti Paolo Zappella di Bergamo e Samuele Burini di Busto Arsizio; e Vis Nova Giussano-Ardor Lazzate con arbitro Matteo Fumagalli di Como, assistenti Matteo Fusco di Milano e Roberto Ionut Torcea di Lodi.

In Promozione, 13’ turno di ritorno, nel girone B Bellagina-Rovellasca con arbitro Davide De Giovanni di Milano, assistenti Francesco Alessandro Fardani di Como e Filippo Cappelletti di Como, nel girone C Aurora-Accademia Inveruno con arbitro Riccardo Mufatti di Sondrio, assistenti Danila D’Onofrio di Como e Roberto Pozzi di Varese, Ispra-Ceriano Laghetto con arbitro Matteo Bidorini di Gallarate, assistenti Aloisa Anzà di Busto Arsizio e Matteo Cid di Busto Arsizio, e il derby Universal Solaro-Sc United con arbitro Savino Simone Mazzilli di Lodi, assistenti Francesco Giuseppe Sergi di Milano e Andrea Crespi di Busto Arsizio.

In Prima categoria nel girone A, 13′ turno di ritorno, Tradate Abbiate-Valceresio Audax con arbitro Luca Gusberti di Cremona, nel girone B Gerenzanese-Polisportiva Di Nova con arbitro Matilde Barlocco di Busto Arsizio.

In Seconda categoria, 13′ di ritorno, ieri sera l’anticipo del girone R Dal Pozzo-Victor Rho 3-1; oggi Legnanese-Amor sportiva con arbitro Thomas De Nicolò di Legnano e Oratorio Lainate Ragazzi-Pro Juventute con arbitro Alessandro Oldani di Legnano. Nel girone S Cogliatese-Campagnolo Don Bosco con arbitro Jacopo Carnelli di Monza e Polisportiva Veranese-Cgds Misinto con arbitro Gennaro Merenda di Monza.

In Terza categoria, 13′ di ritorno, Airoldi Origgio-San Giuseppe con arbitro Mattia Anzalone di Legnano e Equipe Garibaldi-Sant’Ilario Milanese con arbitro Alessandro Bianchi di Legnano.

(foto Andrea Elli: una precedente sfida fra Fbc Saronno e Sestese)

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