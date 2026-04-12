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SARONNO – Un grande vuoto nel cuore del quartiere Matteotti: è l’area ex Farfalle, dove dal 2016 sorgono solo una vasta voragine e sterpaglie al posto delle annunciate nuove case popolari. A distanza di quasi dieci anni dalla demolizione dei vecchi edifici, dei nuovi alloggi non esiste ancora traccia.

I tre condomini Aler, ritenuti irrecuperabili, furono abbattuti nel marzo 2016 con un intervento spettacolare di demolizione controllata. All’epoca si parlò di una ricostruzione rapida, con la realizzazione di circa 100 nuovi alloggi, spazi verdi e collegamenti ciclopedonali per riqualificare l’intera zona di via Fratelli Cervi. Nulla di tutto questo, però, è mai partito. Da allora l’area è rimasta sostanzialmente abbandonata, con periodiche segnalazioni da parte dei residenti per degrado, sterpaglie, presenza di topi e zanzare. L’ultimo aggiornamento risale a circa un anno e mezzo fa, quando l’allora sindaco Augusto Airoldi aveva parlato di un confronto con Aler per sbloccare una situazione definita particolarmente complessa. Alla base dello stallo, secondo quanto riferito, ci sarebbe anche l’aumento dei costi delle materie prime.

Ad oggi, però, l’unica certezza è che delle nuove palazzine non è stato realizzato nulla, nemmeno le fondamenta. L’area resta di proprietà di Aler, in attesa di finanziamenti da Regione Lombardia, mentre dal Comune di Saronno non manca la volontà di tornare a sollecitare un’accelerazione sui tempi per una riqualificazione attesa da anni.

12042026