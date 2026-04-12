Città

SARONNO – Potrebbe essere caduto da un balcone la gatta grigio perla, con mascherina bianca, recuperata venerdì 10 aprile, in via Tommaso Grossi, nei pressi del civico 10.

Il felino è stato individuato al mattino, nascosto in un’aiuola. Secondo quanto ricostruito, potrebbe essere caduto e poi essersi rifugiato sotto una siepe, rendendosi poco visibile anche per la presenza di auto in sosta sotto cui si è infilato. Solo nel tardo pomeriggio è stato possibile per alcuni cittadini recuperarlo grazie all’intervento della polizia locale, che ha utilizzato un retino.

Il gatto, un esemplare a pelo lungo, non è risultato dotato di microchip. Presentava alcune ferite, tra cui la rottura di alcuni denti, ed è stato affidato alle cure dei veterinari. Attualmente si trova in custodia all’Ats, dopo il trasferimento al canile sanitario di Gallarate per le cure del caso.

Chiunque riconoscesse l’animale o avesse informazioni utili può contattare la polizia locale di Saronno o il canile sanitario di Gallarate.

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