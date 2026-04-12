SARONNO – Spruzzo di spray al peperoncino in un locale affollato e una ventina di ragazzi coinvolti. E’ successo sabato 11 aprile, in via Garibaldi nel cuore di Saronno. Alcune donne sono state soccorse dalle due ambulanze e dall’automedica arrivate sul posto.

L’allarme è scattato alle 20:44 per una “intossicazione da sostanze pericolose” in un locale pubblico al civico 5. Tre donne di 20, 21 e 50 anni sono state al centro dell’intervento dei sanitari che dopo le prime cure le posto le hanno trasferite, in codice verde, all’ospedale di piazzale Borrella intorno alle 21,40.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco. Secondo una ricostruzione ancora da verificare, lo spray al peperoncino sarebbe stato spruzzato nel locale, causando bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie tra i presenti. Come detto una ventina le persone che hanno lasciato al locale mentre residenti e passanti hanno attivato i soccorsi e si sono fermati a seguire l’intervento delle forze dell’ordine.

Proprio le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili. Al momento non risultano feriti gravi.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Angelo)

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