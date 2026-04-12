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SARONNO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote: oggi, domenica 12 aprile, è in programma la “Motobenedizione” organizzata dal Motoclub Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno. L’iniziativa si svolgerà nel cuore della città e coinvolgerà diversi luoghi simbolo, a partire da piazza Libertà, dove è previsto il ritrovo dei partecipanti alle 9.

Il programma entrerà nel vivo alle 10 con la celebrazione della Santa Messa nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. A seguire, alle 10.45, è prevista la benedizione impartita da monsignor don Giuseppe Marinoni. Alle 11 prenderà il via la tradizionale sfilata per le vie cittadine, momento centrale della manifestazione che vedrà protagonisti motociclisti e appassionati. Il corteo si concluderà alle 11.45 con l’arrivo in via Biffi, sede del Moto Club Saronno.

La mattinata si chiuderà alle 12 con un rinfresco offerto dal Moto Club Saronno, che si terrà al bar Pol & Son Cafè, sempre in via Biffi-via Roma. Gli organizzatori hanno inoltre precisato che il motoraduno si svolgerà anche in caso di maltempo.

(foto archivio: una precedente edizione dell’evento)

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