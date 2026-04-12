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TRADATE – Intervento dei soccorsi nella mattinata di ieri, attorno alle 9, per un incidente stradale avvenuto in via Iv novembre, dove un pedone è stato investito. Nell’episodio è rimasto coinvolto un giovane di 22 anni. Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce rossa, oltre agli agenti della polizia locale di Tradate per i rilievi del caso.

Le condizioni del ragazzo sono state valutate inizialmente in codice giallo, indicativo di media gravità. Dopo le prime cure ricevute direttamente sul posto, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Tradate, dove è arrivato in codice verde, segno di un quadro clinico meno preoccupante. Resta ora da chiarire la dinamica dell’investimento.

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(foto archivio)

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