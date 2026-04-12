Groane

GARBAGNATE MILANESE – Una granata americana Mk2, probabilmente priva di sicura, è stata trovata tra rifiuti e materiali abbandonati nell’area dell’ex ospedale durante la mattinata di oggi, domenica 12 aprile. L’ordigno è stato individuato dai volontari impegnati nella “Giornata del Verde Pulito” e successivamente rimosso dai carabinieri dopo le verifiche.

Il ritrovamento è avvenuto mentre oltre cento cittadini e associazioni partecipavano alla pulizia straordinaria organizzata dal Comitato Cittadella Socio Sanitaria. Tra i cumuli di rifiuti – tra cui elettrodomestici, sacchi di immondizia, estintori, bidoni di vernici e vecchi arredi – è emerso l’ordigno militare, subito segnalato alle forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti in tempi rapidi, mettendo in sicurezza l’area e procedendo agli accertamenti. Al termine delle verifiche, la granata è risultata innocua ed è stata rimossa senza conseguenze per i presenti.

L’episodio riporta l’attenzione sullo stato dell’area dell’ex ospedale, chiuso da circa dieci anni e da tempo al centro di segnalazioni per degrado. Nel complesso si registrano vandalismi, roghi e furti, con danni evidenti anche agli edifici, tra cui la chiesa di San Carlo Borromeo con finestre sfondate.

La giornata di pulizia si è comunque svolta regolarmente, con una partecipazione significativa della comunità. Resta ora il tema della messa in sicurezza e del recupero dell’area.

(foto fb Comitato Cittadella Socio Sanitaria)

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