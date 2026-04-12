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UBOLDO – Ci sono giorni in cui la cronaca locale si ferma per celebrare la bellezza della vita e delle radici che tengono unita una comunità. Uno di questi momenti è stato vissuto lo scorso 8 aprile, quando la signora Follatello Egle ha festeggiato il suo centesimo compleanno, circondata dall’affetto dei propri cari e dal riconoscimento delle istituzioni. Ex maestra elementare, la signora Egle è arrivata a questo appuntamento in ottima forma, mostrandosi come una figura distinta e dotata di una lucidità ammirevole, capace di raccontare un secolo di storia con la grazia che l’ha sempre contraddistinta.

In occasione di questa ricorrenza così speciale, il sindaco Luigi Clerici e la vicesindaco Laura Radrizzani si sono recati nell’abitazione della festeggiata, dove sono stati accolti dalla figlia, dal genero e dalle nipoti. La visita istituzionale è stata l’occasione per consegnare un omaggio floreale e una pergamena celebrativa, ma soprattutto per esprimere a nome di tutta la cittadinanza i più vivi e affettuosi auguri. Cento anni, del resto, non rappresentano solo un dato anagrafico, ma compongono un meraviglioso mosaico di ricordi, fatiche e gioie che hanno attraversato le epoche, lasciando un segno profondo in chi ha avuto il privilegio di averla come guida tra i banchi di scuola.

Il messaggio ufficiale del sindaco Clerici ha voluto sottolineare proprio l’esemplarità della sua figura. Nella lettera indirizzata alla festeggiata, l’amministrazione ha lodato una vita vissuta con gioia e passione, evidenziando come la forza e la capacità della signora Egle di affrontare i problemi della vita con modestia la rendano un esempio per tutti i concittadini. La signora, visibilmente commossa per il gesto e per le parole di stima ricevute, ha espresso la sua profonda gratitudine per il gentile pensiero rivoltole, confermando quel legame indissolubile tra l’istituzione comunale e i suoi membri più illustri.

I festeggiamenti, iniziati con il calore istituzionale, sono proseguiti in forma privata. La sera stessa, infatti, familiari e amici si sono stretti nuovamente intorno a lei per una celebrazione conviviale, rendendo omaggio alla sua lunga e preziosa esistenza. La comunità di Uboldo si unisce idealmente a questo brindisi, ringraziando la maestra Egle per il contributo dato alla crescita delle passate generazioni e augurandole ancora molti momenti di felicità.

(foto dell’evento)

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