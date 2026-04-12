Varesotto

VARESE – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di oggi in via Lazio per un incendio che ha coinvolto un’autovettura. L’allarme è scattato alle 21.45, quando una squadra è stata inviata sul posto per domare le fiamme. All’arrivo dei pompieri, il rogo aveva già interessato un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, evitando ulteriori conseguenze. Non si sono registrati eventuali feriti mentre sulle cause che hanno originato le fiamme sono adesso in corso approfondimenti.

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(foto: l’intervento di questa sera in via Lazio a Varese da parte dei vigili del fuoco del capoluogo per l’incendio di una autovettura)

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