Politica

VARESE – Un messaggio di ringraziamento e allo stesso tempo di attenzione sui temi della sicurezza arriva da Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva, in occasione delle celebrazioni per il 174′ anniversario della fondazione della polizia di Stato, l’altro giorno a Varese. Gadda ha voluto esprimere “rispetto e riconoscenza” verso le donne e gli uomini in divisa, sottolineando il ruolo quotidiano svolto per garantire sicurezza e ordine pubblico, sia nelle città sia durante grandi eventi, senza dimenticare anche il presidio nei nuovi ambiti digitali.

Nel suo intervento, la parlamentare ha però evidenziato anche alcune criticità, legate all’evoluzione della società e all’aumento dei reati. In particolare ha richiamato i dati relativi alla provincia di Varese, definendoli motivo di preoccupazione: i reati minorili risultano infatti in crescita del 16 per cento, un fenomeno che interessa anche il resto del Paese. Proprio per questo, ha rimarcato l’importanza dell’attività della polizia di stato nei confronti delle giovani generazioni, in particolare attraverso i progetti nelle scuole, ritenuti fondamentali per la prevenzione e la formazione. Il messaggio si conclude con un nuovo ringraziamento alle forze dell’ordine per l’impegno e la dedizione dimostrati ogni giorno.

12042026