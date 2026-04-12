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CARONNO PERTUSELLA – Derby vibrante e ricco di emozioni al palasport cittadino, dove la Rossella Ets Pallavolo Caronno firma una rimonta di carattere nella 22’ giornata del campionato di serie B maschile, superando Saronno al tie-break al termine di una sfida lunga e combattuta.

Non è stata una partita qualunque, ma una gara capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Dopo un avvio complicato, i padroni di casa hanno saputo ribaltare una situazione che sembrava compromessa, dimostrando grande solidità mentale oltre che qualità tecnica.

L’inizio, infatti, è stato tutto favorevole a Saronno, più preciso e concreto nei momenti chiave dei primi due set. Gli ospiti hanno approfittato di qualche passaggio a vuoto dei caronnesi, portandosi avanti di due set e dando l’impressione di poter chiudere rapidamente la partita. Quando però la gara sembrava indirizzata, è arrivata la reazione della formazione di casa. Con pazienza, maggiore attenzione in difesa e una ritrovata efficacia in attacco, Caronno ha iniziato a recuperare terreno, rimettendo in equilibrio il match e trascinandolo fino al quinto set. Il tie-break ha seguito lo stesso copione della sfida: equilibrio, tensione e continui cambi di inerzia. Caronno è partita meglio, arrivando al cambio campo avanti, ma Saronno ha risposto colpo su colpo riuscendo anche a mettere il naso avanti nel finale. Proprio in quel momento decisivo, però, i padroni di casa hanno alzato il livello, infilando una serie di punti che ha chiuso definitivamente i conti e fatto esplodere la festa.

Una vittoria costruita con determinazione e lucidità nei momenti più delicati, che consente a Caronno di conquistare due punti preziosi e di aggiudicarsi il derby, lasciando a Saronno l’amaro in bocca dopo il doppio vantaggio iniziale.

Risultato finale: 3 Ets-Rossella – 2 Saronno (21-25, 18-25, 25-22, 25-23, 15-12)

(foto di gruppo a fine gara per Caronno)

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