Volley

MOZZATE – Colpo esterno della Res volley Mozzate nella 22’ giornata del campionato di volley serie B maschile: la formazione comasca si è imposta per 1-3 sul campo del Miretti Team Limbiate, confermando il proprio momento positivo e restando agganciata al gruppo di vertice della classifica.

Grazie a questo successo, Mozzate sale a 43 punti, mantenendosi nelle posizioni alte e continuando a inseguire le prime della classe in un campionato ancora apertissimo. Nello stesso turno, importante affermazione anche per la Rossella Ets Caronno, che si è aggiudicata il derby contro la Pallavolo Saronno al tie-break, salendo a quota 47 e consolidando il secondo posto alle spalle della capolista Yaka Malnate.

Per Saronno, invece, la sconfitta nel derby lascia la squadra ferma a 33 punti, mentre resta complicata la situazione del Miretti Limbiate, ultimo in classifica a quota 9 dopo il ko interno proprio contro Mozzate. Un turno che ha quindi rafforzato le ambizioni di Caronno e Mozzate nella parte alta e, allo stesso tempo, reso più difficile il cammino di Saronno e Limbiate nelle rispettive zone di classifica.

Risultati

22′ giornata Ciriè-Albisola 0-3, Diavoli rosa-Sant’Anna Tomcar 0-3, Yaka Malnate-Npsg 3-0, Gulliver Novi-Volley 2001 Garlasco 3-2, Rossella Ets Caronno-Pallavolo Saronno 3-2, Parella Torino-Mondovì 3-0, Miretti team Limbiate-Res volley Mozzate 1-3.

Classifica

Yaka Malnate 48 punti, Rossella Ets Caronno 47, Ciriè 46, Novi 45, Res voley Mozzate 43, Garlasco 41, Albisola 38, Pallavolo Saronno 33, Sant’Anna Tomcar 31, Diavoli rosa 29, Parella Torino 23, Npsg 17, Mondovì 12, Miretti Limbiate 9.

(foto Res volley)

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