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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione, firmata dal segretario Francesco Ricca, che “accoglie con soddisfazione l’adesione di Matteo Sabatti al partito, una scelta che rafforza un percorso politico già condiviso nei fatti, dentro e fuori il Consiglio comunale, attraverso l’esperienza della lista civica Insieme per Crescere”.

“Oggi Azione contribuisce al governo della città con ruoli di grande responsabilità, che rappresentano un servizio concreto offerto alla comunità con due consiglieri comunali in maggioranza, Matteo Sabatti e Silvio Barosso, capogruppo di Insieme per Crescere e un assessore, Matteo Fabris, chiamato a guidare una delle deleghe più delicate dell’amministrazione, quella alla Coesione sociale e Tutela della persona.

Il lavoro dei nostri consiglieri comunali si caratterizza per una presenza costante, una capacità di proposta seria e un impegno quotidiano su temi cruciali per Saronno: sicurezza, mobilità, attenzione alle famiglie, ai giovani, al commercio e alle associazioni del territorio.

Accanto a questo, il ruolo svolto da Matteo Fabris in Giunta rappresenta un contributo di particolare valore. Fabris sta portando nell’azione amministrativa un approccio fondato su competenza, ascolto e costruzione di reti, lavorando per rafforzare i servizi sociali, sostenere le fragilità, promuovere la prevenzione e valorizzare il ruolo del terzo settore e del volontariato. Un impegno che interpreta al meglio l’idea di amministrazione come presa in carico responsabile dei bisogni delle persone, senza slogan e senza scorciatoie.

Questi ruoli non sono per Azione un punto di arrivo, ma una responsabilità: stare in maggioranza significa per noi essere leali ma esigenti, contribuire a rendere le scelte più solide, più eque e più lungimiranti, mantenendo sempre uno sguardo critico e costruttivo.

Questo modo di operare a Saronno è pienamente coerente con il posizionamento nazionale di Azione: una forza politica centrista, riformista ed europeista, che rifiuta gli estremismi e la politica delle contrapposizioni sterili, e che crede nel buon governo, nella competenza e nella serietà delle istituzioni.

L’esperienza di Insieme per Crescere, promossa da Azione e aperta a contributi da parte di tutti i saronnesi, dimostra che è possibile costruire a livello locale un progetto politico credibile, aperto alla società civile e capace di incidere davvero sulla vita della città.

Azione Saronno è una comunità politica in crescita e aperta a tutti. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono in questo metodo e in questi valori a iscriversi ad Azione visitando il sito www.azione.it e a collaborare con noi, portando idee, competenze ed energie per continuare a far crescere Saronno con equilibrio, responsabilità e visione.

Siamo convinti che la politica, se vissuta come servizio, possa davvero fare la differenza.

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