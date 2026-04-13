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SARONNO – Esordio vincente domenica mattina per i Cisv Hurricane Saronno nel campionato di serie A di baseball per ciechi. La formazione saronnese ha superato 2-1 agli extra inning l’Asd Blind Fighters di Sesto Fiorentino, al termine di una partita combattuta e ricca di emozioni. Una sfida equilibrata, decisa soltanto nelle fasi finali, che ha premiato la determinazione della squadra di casa capace di imporsi contro un’avversaria competitiva. Il successo assume un valore ancora maggiore perché arrivato al debutto assoluto nella massima serie di questa disciplina.

La gara – sul diamante di via Ungaretti – è stata inaugurata dalla sindaca Ilaria Pagani, a testimonianza del sostegno dell’Amministrazione comunale al progetto sportivo dei Hurricane. Proprio grazie a questo supporto sono stati realizzati gli interventi di adeguamento dell’impianto sportivo di via Ungaretti e via De Sanctis, che ha potuto così ospitare l’incontro. Un inizio positivo quindi per la nuova avventura del baseball per ciechi a Saronno, che parte con una vittoria e con segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

(foto: una fase del match)

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