Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Un centinaio di firme raccolte in meno di tre ore per la campagna Tolleranza zero”: è il bilancio degli organizzatori dell’iniziativa promossa dal comitato 47 di Futuro Nazionale.

L’iniziativa si è svolta in paese e ha segnato l’avvio della raccolta firme in Brianza. A coordinare il gazebo Teodoro Garruto, affiancato da diversi referenti del territorio. Presenti Elio Berto, referente di Cesano Maderno e presidente del comitato, Plinio Bignamini per Lissone e i referenti di Solaro, Meda e Desio.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sono stati circa cento i cittadini che si sono alternati per sottoscrivere il modulo. Un dato definito positivo dagli stessi promotori, soprattutto per la rapidità con cui è stato raggiunto.

“Un risultato inaspettato!” ha commentato Garruto Teodoro. “Oggi abbiamo dato la dimostrazione del grande impegno del comitato 47 sul territorio”.

Tra i presenti anche Pasquale Griesi, segretario del sindacato Fsp, realtà che rappresenta operatori della Polizia di Stato e che interviene nel dibattito pubblico sui temi della sicurezza. La raccolta firme proseguirà nelle prossime settimane anche in altri comuni della Brianza.

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