Cronaca

CESATE – Tornano a farsi vedere i topi d’appartamento che da mesi preoccupano i residenti. Tre persone sono state nuovamente riprese da una telecamera privata nella zona della stazione. L’episodio risale ai giorni scorsi ed è avvenuto attorno alle 21.50, quando un vicino ha notato tre individui vestiti di nero mentre scavalcavano il recinto di un giardino. Alla vista del testimone, i tre hanno fatto retromarcia e sono fuggiti di corsa verso i campi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma dei sospetti non è stata trovata traccia.

Secondo quanto ricostruito, il giardino sarebbe stato utilizzato come passaggio per spostarsi tra zone isolate del paese, senza attirare attenzione. Si tratta sempre di tre persone di corporatura magra e molto agili, vestite completamente di nero. Una descrizione che coincide con quella fornita in precedenti episodi, tra cui un furto avvenuto a dicembre tra via Sarca e via Piave e un colpo a febbraio in via Vigna, quando un appartamento era stato svaligiato.

Le immagini raccolte sono state consegnate ai carabinieri e si aggiungono a quelle già in possesso degli investigatori. Intanto in paese resta alta l’attenzione: secondo i residenti, episodi simili si ripetono da anni, soprattutto nei mesi tra inverno e primavera.

(foto archivio)

13042026