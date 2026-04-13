Covid

SARONNO / TRADATE – In questo periodo si è tornati a parlare di covid, per via della nuova variante Cicada, posta sotto monitoraggio dallOms, l’Organizzazione moneidiale per la sanità ma con rischio considerato basso per la salute pubblica. Secondo i dati più aggiornata di Regione Lombardia, sul territorio regionale ci sono 47 casi di positività, con 4 persone ricoverate in ospedale e di esse 1 un terapia intensiva.

I dati locali

Dall’inizio della pandemia in Lombardia i contagi sono stati 4 milioni e 431.786, ed i decessi sono stati complessivamente 49.154. In ambito locale, nel Varesotto a Saronno si sono registrati 16.900 contagi complessivi (ovvero il 43.67 per cento dei residenti), a Caronno Pertusella 9.218 (51.06 per cento) ed a Tradate 8058 (42.80). Nella vicina Brianza a Cesano Maderno 17.694 (45.45) ed a Limbiate 15.607 (45.03).

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(foto archivio)

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