I più letti di ieri: spray al peperoncino in un locale, bomba a mano ritrovata e centenaria festeggiata
13 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 12 aprile, in primo piano episodi di cronaca con momenti di tensione in città, ma anche curiosità e partecipazione civica. Dalla paura in un locale affollato al ritrovamento inatteso durante una giornata ecologica, fino a storie di vita e impegno sociale.
Momenti di paura in un locale affollato dove è stato spruzzato spray al peperoncino: coinvolti una ventina di ragazzi e tre donne sono state trasportate in ospedale per accertamenti.
Saronno, spray al peperoncino in locale affollato: venti ragazzi coinvolti. Tre donne portate all’ospedale
Durante una giornata ecologica nell’ex ospedale è stata trovata una bomba a mano Mk2, subito messa in sicurezza con l’intervento degli artificieri.
Trovata una bomba a mano mk2 nell’ex ospedale durante la giornata ecologica
Grande festa a Uboldo per i cento anni della storica maestra Egle, circondata dall’affetto della comunità e celebrata per una vita dedicata all’insegnamento.
Un secolo di vita e saggezza: Uboldo festeggia i cento anni della storica maestra Egle
Una nutrita delegazione è partita con Attac per Milano, unendosi ai circa 10 mila partecipanti alla manifestazione in difesa della sanità pubblica.
Da Saronno, con Attac, una nutrita delegazione tra i 10 mila a Milano per la sanità pubblica
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