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MILANO – L’impegno preso è stato mantenuto e le risorse previste dal bando regionale dedicato all’ammodernamento e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi lombardi crescono da 30 a oltre 33 milioni di euro. L’incremento, che verrà suddiviso tra due linee differenti di intervento, coinvolgerà i comuni di 8 province lombarde, ed è stabilito dalla delibera approvata dalla Giunta regionale (DGR 5959 del 07/04/2026), che assegna a fondo perdutola dotazione degli ulteriori 3,1 milioni di euro.

Il bando finanzierà strutture e servizi essenziali per la pratica sportiva

“La Linea 1 del Bando Impianti Sportivi 2025, dedicata ai piccoli interventi – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – ci consentirà di cofinanziare 17 Comuni nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Monza Brianza e Sondrio”.

“Gli interventi – continua il sottosegretario – riguardano la riqualificazione di campi da calcio e da tennis, una pista di atletica, nuovi spogliatoi, l’efficientamento energetico degli impianti comunali e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono strutture e servizi essenziali: senza di essi la pratica sportiva non potrebbe esistere”.

È la misura regionale più rilevante per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva

La dotazione iniziale del Bando Impianti Sportivi 2025 ammontava a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni a fondo perduto e 70 milioni come linea di credito dedicata: 9 milioni destinati alla Linea 1 e 21 milioni alla Linea 2. Si tratta della misura regionale più rilevante per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva esistente.

Risultati raggiunti finora dal Bando Impianti Sportivi 2025:

1. Alto valore economico: ogni euro erogato da Regione Lombardia ha generato 3 euro di investimento sugli impianti sportivi;

2. Capillarità del sostegno: circa il 90% dei progetti finanziati riguarda comuni sotto i 15.000 abitanti;

3. Equilibrio territoriale: i criteri del bando hanno permesso di finanziare il territorio lombardo dando risorse anche ad aree che, storicamente, hanno ricevuto minori investimenti e che hanno meno impianti sportivi.

Le nuove risorse renderanno più efficace l’intervento nell’offerta sportiva

“La nostra misura – ha aggiunto Picchi – ha funzionato, generando 88 milioni di investimenti per 81 interventi sulle due linee, che oggi diventano 98. Ogni euro messo a disposizione dalla Regione ha prodotto un valore triplo, contribuendo così a lasciare un patrimonio duraturo riqualificato alle comunità. Il bando ha registrato una risposta straordinaria da parte dei comuni. Queste risorse aggiuntive di oltre 3 milioni ci permetteranno di rendere ancora più efficace l’intervento regionale nella riqualificazione dell’offerta sportiva”.

“Alla presentazione del Bando Impianti Sportivi 2025 – ha concluso il sottosegretario – avevo preso l’impegno, davanti a una platea di amministratori locali, di incrementare la dotazione finanziaria della misura. Sono quindi felice di aver mantenuto quella promessa in tempi rapidi”.

13042026