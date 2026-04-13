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VENEGONO INFERIORE – Il mondo del lavoro sta cambiando e, con esso, la necessità di integrare strategie aziendali e responsabilità sociale. È questo il tema portante dell’incontro “Innovare il lavoro: il contributo delle aziende all’inclusione“, che si terrà lunedì 13 aprile alle 17 nella sede del Centro per l’impiego del tradatese a Venegono Inferiore. L’evento, inserito nella cornice della “Welfare Week“, si propone di rispondere a un interrogativo cruciale per il tessuto produttivo locale: fare rete con i servizi del territorio è solo una scelta etica o può rappresentare una vera strategia vincente per le imprese?

Il programma del pomeriggio prevede una serie di interventi tecnici e istituzionali volti a illustrare gli strumenti concreti a disposizione delle aziende per favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione. Dopo i saluti istituzionali a cura dell’ambito territoriale di Tradate, il dottor Francesco Maresca, responsabile del settore lavoro della provincia di Varese, approfondirà il tema della co-progettazione tra settori profit e no-profit. Un focus particolare sarà dedicato all’articolo 14 e alla collaborazione con le cooperative, con l’intervento del dottor Maurizio Martegani, presidente di Federsolidarietà.

La giornata sarà anche l’occasione per presentare i servizi operativi del territorio. Il dottor Filippo Oldrini illustrerà la carta dei servizi e gli strumenti di promozione di Solidarietà e Servizi, mentre Emanuela Castiglioni, responsabile del Centro per l’impiego locale, insieme a Marta Tosi, spiegherà il funzionamento del collocamento mirato e del sistema Eures. Non mancheranno approfondimenti sugli incentivi economici per le assunzioni e sulle “doti impresa“, strumenti fondamentali per le realtà che decidono di investire nell’inclusione.

L’iniziativa, promossa dall’ambito distrettuale di Tradate in collaborazione con Solidarietà e Servizi e la provincia di Varese, punta a dimostrare come la presa in carico degli utenti e l’attivazione di tirocini d’inclusione non siano solo atti di solidarietà, ma processi di innovazione che arricchiscono l’intero sistema economico. Per maggiori informazioni sulle attività della settimana e sui dettagli del convegno, è possibile consultare i portali ufficiali dell’organizzazione.

(foto d’archivio)

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