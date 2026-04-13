Limbiate

LIMBIATE – È stata inaugurata l’altro ieri la nuova palestra all’interno dell’area Cral di Mombello, uno spazio rinnovato che torna a disposizione della città con una nuova funzione dedicata allo sport e all’aggregazione. A dare il via ufficiale all’attività della struttura è stata una prima iniziativa che ha visto protagonisti i ragazzi e gli atleti dell’Associazione artistica Mombello, coinvolti in questo momento inaugurale che ha restituito vitalità a un’area riqualificata.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco Antonio Romeo, che ha sottolineato l’importanza dell’apertura di questo nuovo spazio per la comunità locale. La palestra si propone infatti come punto di riferimento per lo sport cittadino, ma anche come luogo di incontro e crescita per i più giovani.

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di recuperare e restituire alla cittadinanza luoghi capaci di favorire socialità, benessere e partecipazione. La nuova palestra dell’area Cral non rappresenta quindi solo una struttura sportiva, ma un ambiente pensato per creare relazioni, sviluppare passioni e offrire nuove opportunità di aggregazione per il territorio.

(foto: alcuni momenti del taglio del nastro)

13042026