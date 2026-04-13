Città

SARONNO – Un viaggio iniziato senza problemi dall’estero e concluso tra disagi e confusione fra Malpensa e Saronno; è quello che ci racconta un lettore che ha voluto riferire la propria esperienza alla nostra redazione. Il confronto parte l’altra notte: “Il Malpensa Express delle 22.35 risulta cancellato e viene indicato un successivo alle 23.01. Poco prima delle 23, però, arriva un convoglio indicato come diretto al Terminal 2, nonostante sui tabelloni fosse segnalata la sospensione del collegamento tra Terminal 1 e Terminal 2 per lavori. Nessuna comunicazione, le persone sono salite deducendo fosse quello giusto verso Saronno con capolinea Milano Cadorna”, spiega il cittadino.

Il suo racconto prosegue: “Il treno parte alle 22.58, in anticipo rispetto all’orario previsto, lasciando a terra alcuni passeggeri indecisi. Durante il viaggio il display di bordo ha ostinatamente continuato a indicare il Terminal 2 come nostra posizione, senza mai aggiornarsi, e senza alcun annuncio audio. Gli stranieri che vagavano nei vagoni chiedendo informazioni agli altri passeggeri, scendendo a ogni fermata per capire dove si trovassero. E non mancava pure un medicante a bordo”. Il lettore conclude con un giudizio netto sull’esperienza: “Servizio inqualificabile a 9 euro per la tratta Malpensa-Saronno, con treno pure sporchetto, abbiamo cambiato un paio di sedili prima di sederci per via delle vistose macchie di origine imprecisata”.

Una segnalazione che riaccende l’attenzione sui collegamenti ferroviari da e per l’aeroporto e sulla qualità del servizio offerto ai passeggeri.

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