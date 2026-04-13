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SARONNO – Lunedì 13 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli ma persistenti per gran parte delle ore. Sono attesi circa 10 mm di precipitazioni complessive, distribuite nell’arco della giornata, senza fenomeni particolarmente intensi ma con accumuli costanti.

Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una massima intorno ai 17°C e una minima di circa 12°C. I venti soffieranno moderati da nord-est nelle ore del mattino, per poi attenuarsi nel pomeriggio disponendosi da nord con intensità debole. Non sono previste allerte meteo, ma il contesto resterà tipicamente instabile e grigio, con scarse possibilità di schiarite durature.

Nel corso della serata si potrà osservare una graduale attenuazione dei fenomeni, anche se il cielo resterà prevalentemente coperto. L’umidità elevata e la copertura nuvolosa contribuiranno a mantenere una percezione di tempo umido per tutta la giornata.

In Lombardia la situazione risulta simile, con una vasta area di bassa pressione che porta condizioni di maltempo diffuso. Piogge e rovesci interessano in particolare le pianure e le zone pedemontane, con fenomeni più frequenti al mattino e una tendenza a parziale attenuazione nel pomeriggio e in serata, pur senza un miglioramento deciso.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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