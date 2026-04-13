Città

SARONNO – Dal Prealpi alla Cascina Colombara questa settimana saranno diversi i cantieri che, per diversi interventi gas, rete elettrica e ripristino del manto stradale, modificheranno la viabilità in più zone della città. Si tratta di lavori programmati dal Comune con interventi distribuiti tra lunedì 13 aprile e le settimane successive.

Ecco nel dettaglio i principali cantieri, in ordine cronologico.

Lunedì 13 aprile – via Vittime del Lavoro (rete gas)

Intervento di sostituzione e rifacimento degli allacciamenti alla rete gas.

Dalle 7 alle 18 è previsto divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento della carreggiata con senso unico di marcia tra piazza Caduti Saronnesi e via Volonterio. Modifiche anche alla viabilità nelle vie limitrofe, con obblighi di svolta.

Lunedì 13 e martedì 14 aprile – via Beato Angelico (rete idrica)

Lavori di nuovo allacciamento alla rete idrica.

Dalle 8,30 alle 18 chiusura della strada all’altezza del civico 12 con divieto di transito e sosta. Consentito il passaggio solo a residenti e mezzi di soccorso con doppio senso.

Da lunedì 13 aprile a mercoledì 30 aprile – via Pastore e via Pozzo (rete elettrica)

Scavi per posa di cavi interrati.

Via Pastore sarà in parte chiusa al traffico con divieto di transito e sosta, accesso consentito solo a residenti e soccorsi. Previsti obblighi di svolta all’incrocio con via Buraschi. In via Pozzo restringimento della carreggiata e divieto di sosta.

Da lunedì 13 aprile a giovedì 15 maggio – zona Cascina Colombara e Prealpi (rete elettrica)

Intervento esteso tra via Don Sturzo, via Torres, via Cascina Colombara e via Puccini.

Previsti divieti di sosta su entrambi i lati delle strade, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri, con viabilità sempre garantita.

Lunedì 13, lunedì 20 e lunedì 27 aprile – via Legnani (asfaltatura)

Lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale.

Dalle 9 alle 18 divieto di transito nel tratto tra via Campi e via Silvio Pellico, con accesso consentito ai residenti e senso unico alternato. In via Pellico divieto di sosta e strada a fondo chiuso per i non autorizzati.

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile – via Cascina Colombara (rete fognaria)

Nuovo allacciamento alla rete fognaria. Dalle 8 alle 18 chiusura della strada all’altezza del civico 23 con divieto di transito e sosta. Accesso consentito solo a residenti e mezzi di soccorso con doppio senso temporaneo.

Gli interventi potranno subire variazioni o slittamenti in caso di maltempo o problemi tecnici, come indicato nelle ordinanze comunali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09