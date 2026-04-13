Città

SARONNO – E’ finita a quattro chilometri da casa ma malgrado le ferite grazie all’impegno di alcuni cittadini è stata soccorso e ora potrà tornare dalla sua famiglia grazie all’appello su ilSaronno. E’ la storia a lieto fine di Topolina, la gatta grigio perla con mascherina bianca ritrovata dopo giorni di paura e ricerche.

Topolina vive a Gerenzano con il suo proprietario, un uomo di 82 anni per cui è molto più di un animale domestico: è una presenza quotidiana, una compagnia silenziosa e costante. Per questo la sua improvvisa scomparsa ha creato grande preoccupazione. Da sempre abituata a restare nel giardino di casa, in 17 anni non si era mai allontanata. Non è chiaro cosa sia successo: come abbia fatto a percorrere circa 4 chilometri né perché sia uscita.

Nei giorni scorsi la famiglia ha avviato le ricerche senza esito. Poi la svolta. Dopo aver letto l’articolo pubblicato da ilSaronno sul recupero di una gatta ferita in via Tommaso Grossi, è scattata la segnalazione. “Ho visto l’articolo e abbiamo chiamato i vigili”, raccontano i familiari. Da lì il percorso tra strutture: prima Gallarate, poi l’indicazione che l’animale si trovava a Saronno.

L’incontro è avvenuto poco dopo. “Ce l’hanno fatta vedere e coccolare”. Un momento di grande sollievo, soprattutto per il proprietario. Topolina è viva, anche se ferita: ha la mandibola rotta e dovrà essere operata. Le sue condizioni sono comunque definite stabili.

Il recupero era avvenuto venerdì 10 aprile in via Tommaso Grossi, dove la gatta era stata trovata nascosta in un’aiuola, probabilmente dopo una caduta. Solo nel tardo pomeriggio alcuni cittadini, con l’intervento della polizia locale e l’uso di un retino, erano riusciti a prenderla.

Ora il lieto fine. “È un grande sollievo per mio papà”. E ancora: “Grazie al vostro articolo abbiamo ritrovato il gatto. Grazie di cuore”. Una storia che si chiude con un abbraccio e con una nuova attesa: quella dell’intervento e del ritorno a casa.

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