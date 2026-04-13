Città

SARONNO – “Nuova fase per Saronno Servizi con l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, chiamato a guidare la partecipata del Comune in una fase delicata. Finora era rimasto in carica il precedente cda, composto in larga parte da esponenti di forze politiche oggi all’opposizione. Un passaggio di consegne che segna quindi anche una discontinuità nella gestione”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno.

“Il consiglio uscente lascia senza aver approvato il bilancio di esercizio 2025, situazione che sarà ora affrontata dal nuovo organo di governo. Prima di procedere, sarà necessaria un’analisi approfondita dello stato attuale e delle scelte strategiche che hanno portato a questo scenario. Tra gli obiettivi indicati per il nuovo cda una maggiore condivisione delle decisioni e una comunicazione più trasparente verso la città, elementi ritenuti centrali per il futuro della società.

La composizione del nuovo consiglio, a partire dal presidente, è stata definita puntando su competenze professionali e imprenditoriali ritenute utili per affrontare le prossime sfide. Un percorso che richiederà visione e rigore nella gestione.

Ai nuovi componenti del cda arriva l’augurio di buon lavoro, con il ringraziamento per la disponibilità ad assumersi la responsabilità di un ambito considerato strategico e complesso per la città”.

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