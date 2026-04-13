Sms sulla Tari, scatta l’allerta truffa di Saronno Servizi: “Non cliccate quei link”
13 Aprile 2026
SARONNO – Saronno Servizi informa che, negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato la ricezione di sms relativi a presunti pagamenti della tassa rifiuti (Tari). Tali comunicazioni non sono in alcun modo riconducibili alla società. Si tratta di una truffa che non interessa solo Saronno ma la società preferisce precisare.
I messaggi, inviati da numeri di cellulare, fanno riferimento a pagamenti in sospeso e invitano a cliccare su link o a contattare recapiti non ufficiali. Si tratta di tentativi di truffa, finalizzati a ottenere dati personali o bancari.
A titolo esemplificativo, uno dei messaggi segnalati riporta: “Gentile utente, risulta un pagamento Tari non effettuato. Per evitare sanzioni, verifica subito la tua posizione al seguente link oppure contatta il numero +39 351 3992715”.
Saronno Servizi precisa che non invia sms contenenti link per il pagamento della Tari; non richiede dati personali o bancari tramite sms o contatti non ufficiali; tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente attraverso canali istituzionali e verificabili (posta, avvisi ufficiali, sportelli, contatti diretti della società).
Si invitano pertanto i cittadini a non cliccare sui link presenti nei messaggi, a non fornire alcun dato sensibile e a cancellare immediatamente tali comunicazioni. Per qualsiasi dubbio o verifica, è possibile contattare Saronno Servizi attraverso i canali ufficiali. Saronno Servizi invita inoltre a segnalare eventuali episodi alle autorità competenti, contribuendo a contrastare fenomeni fraudolenti sempre più diffusi.
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