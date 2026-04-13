Comasco

TURATE – Chiusure notturne in arrivo per lo svincolo di Turate lungo l’autostrada A9, dove sono in programma lavori di manutenzione comunicati da Autostrade per l’Italia. Nel dettaglio, gli accessi in entrata allo svincolo – sia in direzione Milano sia verso Como – resteranno chiusi dalle 22 di martedì 14 aprile alle 5 di mercoledì 15 aprile. Nella notte successiva, invece, sarà la volta delle uscite: i rami in uscita da entrambe le provenienze, quindi sia da Milano sia da Como, saranno chiusi dalle 22 di mercoledì 15 aprile alle 5 di giovedì 16 aprile.

Si tratta di interventi programmati che comporteranno inevitabili modifiche alla viabilità nelle ore notturne. Agli automobilisti si consiglia quindi di prestare attenzione alla segnaletica presente in zona e di valutare percorsi alternativi durante le fasce orarie interessate dai lavori.

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