Tutto lo sport locale: Caronnese cede alla capolista, Fbc Saronno rivede i playoff. L’Sc United vince il derby
13 Aprile 2026
Volley, derby al Caronno. Softball, la Rhea vola al terzo posto
SARONNO – Molti i temi del weekend sportivo appena trascorso. Nel calcio, in serie D capitombolo che fa male per la Varesina mentre in Eccellenza spicca la vittoria esterna del Fbc Saronno che torna in zona playoff mentre la Caronnese perde in casa con l’Arconatese, ora matematicamente promossa.
Nelle categorie inferiori, in Promozione vittoria del Sc United nel derby con l’Universal Solaro; in Seconda categoria successo Dal Pozzo.
Calcio serie D
Calcio serie D: Varesina ko in casa col Chievo, decide Paloschi
Eccellenza
Calcio Eccellenza, Arconatese espugna Caronno e vince il campionato
Calcio Eccellenza, Saronno espugna Sesto Calende e rilancia i playoff: fotogallery
Calcio Eccellenza, Ardor Lazzate resiste alla rimonta e inguaia la Vis Nova
Promozione
Calcio Promozione, crolla la capolista: Inveruno riapre la corsa. Allo United il derby contro il Solaro
Prima e Seconda categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale: pari Pro Juventute, Cistellum e Amor Sportiva; disastro Gerenzanese
Calcio, 2’ Cat Monza : pari amaro per la Cogliatese contro la Campagnola
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi, tris al S. Ilario e zona playoff conquistata
Primavera 2
Fermo il basket, nel volley serie B riflettori puntati sul derby Saronno-Caronno, vinto dai caronnesi in rimonta; nel softball buon pari del Mkf Saronno mentre la Rheavendors Caronno vince e vola al terzo posto nella classifica di A1.
Volley serie B: derby al tie-break, per Caronno rimonta vincente contro Saronno
Volley serie B: Mozzate vince a Limbiate, Caronno si prende il derby
Softball A1: Bollate resta imbattuta, Caronno fa la doppietta, Saronno divide con Forlì
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: azione di Sestese-Fbc Saronno)
13042026