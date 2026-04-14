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Nelle cause civili, nelle successioni, nei procedimenti penali o nelle controversie con elementi internazionali può capitare di dover utilizzare documenti redatti in una lingua diversa dall’italiano. Contratti firmati all’estero, certificati di nascita stranieri o atti notarili provenienti da altri Paesi sono esempi piuttosto comuni.

Il punto centrale, però, non è soltanto se questi documenti possano essere presentati in tribunale, ma in quale forma possano essere effettivamente letti e valutati dal giudice. In molti casi diventa quindi necessario accompagnare il documento con una traduzione, e talvolta anche con ulteriori formalità come l’asseverazione della traduzione o la legalizzazione del documento.

È possibile presentare documenti in lingua straniera in tribunale?

In linea generale sì, ma occorre distinguere tra deposito materiale del documento e sua effettiva utilizzabilità nel processo.

Nel processo civile italiano la regola generale è che gli atti devono essere redatti in lingua italiana. Anche nel procedimento penale vale un principio analogo: gli atti del procedimento sono compiuti in lingua italiana.

Questo significa che il contenuto del documento deve poter essere compreso dal giudice e dalle parti. Quando un documento acquisito in un procedimento è redatto in lingua diversa dall’italiano, il giudice può disporne la traduzione.

In altre parole, più che chiedersi se un documento straniero si possa materialmente depositare, è corretto chiedersi in quale forma il tribunale possa riconoscerlo e valutarlo. Senza una traduzione, il documento rischia di restare un semplice allegato difficilmente utilizzabile nel procedimento.

Quando è necessaria una traduzione ufficiale

Una traduzione diventa rilevante soprattutto quando il documento non deve restare un allegato informativo, ma deve produrre effetti o essere utilizzato come prova.

In questi casi la semplice traduzione informale potrebbe non essere sufficiente. Spesso i tribunali richiedono una traduzione con valore ufficiale, cioè accompagnata da una dichiarazione formale che attesti la conformità del testo tradotto all’originale.

Questa esigenza emerge soprattutto quando si tratta di documenti destinati ad avere rilevanza giuridica o probatoria.

Tra gli esempi più frequenti si possono trovare:

certificati e atti di stato civile

documenti pubblici rilasciati all’estero

atti notarili

contratti

provvedimenti giudiziari

documenti destinati a produrre effetti davanti a un’autorità giudiziaria o amministrativa

In queste situazioni, quando è necessario attestare ufficialmente che la traduzione corrisponde al contenuto dell’originale, si ricorre normalmente alla traduzione asseverata, spesso chiamata anche traduzione giurata.

Cos’è una traduzione asseverata o giurata

La traduzione asseverata è una traduzione accompagnata da un giuramento con cui il traduttore dichiara la conformità del testo tradotto al documento originale.

In pratica il traduttore si assume formalmente la responsabilità della traduzione davanti a un pubblico ufficiale, di solito presso la cancelleria di un tribunale o davanti a un notaio, a seconda delle modalità previste.

Durante l’asseverazione viene redatto un verbale di giuramento, nel quale il traduttore afferma di aver tradotto fedelmente il documento. Molti tribunali precisano che il giuramento deve essere reso personalmente dal traduttore che ha redatto la traduzione.

Alcuni uffici indicano anche che l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del tribunale non è sempre obbligatoria, mentre è richiesta l’estraneità del traduttore rispetto all’atto e alle parti coinvolte.

È importante distinguere tre piani diversi:

traduzione asseverata → riguarda la conformità della traduzione all’originale

apostille o legalizzazione → riguardano l’autenticità del documento o della firma

riconoscimento degli effetti giuridici → è una questione ulteriore che dipende dalla normativa applicabile al caso concreto

Come asseverare una traduzione in tribunale

La procedura di asseverazione segue passaggi simili nella maggior parte dei tribunali italiani, anche se le modalità pratiche possono variare da ufficio a ufficio.

In generale il procedimento prevede queste fasi operative:

Preparare il documento originale oppure la copia richiesta dall’ufficio giudiziario. Far redigere la traduzione completa, includendo anche timbri, firme e annotazioni presenti nell’originale. Organizzare il fascicolo, che di solito comprende il documento originale (o copia), la traduzione e il verbale di giuramento. Compilare il modulo di asseverazione, se previsto dalla modulistica del tribunale. Presentarsi all’ufficio competente, spesso previa prenotazione di un appuntamento tramite il sito del tribunale. Prestare giuramento davanti al cancelliere o al funzionario competente, firmando il verbale. Applicare eventuali marche da bollo secondo le regole previste per l’atto.

Alcuni aspetti pratici sono particolarmente importanti. In molti tribunali il documento originale o la copia deve essere rilegato insieme alla traduzione e al verbale di giuramento. Eventuali omissioni o parti non leggibili devono essere segnalate nella traduzione. Timbri, firme o elementi grafici devono essere descritti e non riprodotti artificialmente.

Inoltre il traduttore deve essere persona diversa dall’interessato al documento, per garantire imparzialità nella dichiarazione di conformità.

Le regole di base sono simili in tutta Italia, ma le modalità operative possono cambiare da tribunale a tribunale. Prima di procedere è quindi opportuno verificare sempre le istruzioni pubblicate dall’ufficio giudiziario competente.

Serve anche apostille o legalizzazione?

La traduzione asseverata non risolve automaticamente tutti i passaggi necessari per utilizzare un documento straniero in Italia.

Traduzione e legalizzazione riguardano infatti due aspetti diversi del documento.

La traduzione asseverata attesta la conformità del testo tradotto.

Apostille e legalizzazione riguardano invece l’autenticità del documento o della firma.

Quando un documento proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aia del 1961, l’apostille sostituisce la procedura di legalizzazione.

All’interno dell’Unione europea esistono inoltre alcune semplificazioni introdotte da regolamenti europei. Per determinati documenti pubblici UE, come alcuni atti di stato civile, l’apostille può non essere richiesta. In alcuni casi sono disponibili anche moduli multilingue standard che aiutano a comprendere il contenuto del documento.

Queste semplificazioni, tuttavia, non implicano automaticamente il riconoscimento degli effetti giuridici del documento nel Paese di destinazione, che resta una questione distinta.

Quando rivolgersi a un’agenzia di traduzione

Non sempre è necessario rivolgersi a un’agenzia di traduzione. In alcuni casi, tuttavia, può essere utile, soprattutto quando la gestione della documentazione richiede più passaggi formali o competenze linguistiche specifiche.

In casi pratici di particolare complessità, Translatexpress, agenzia di traduzioni a Brescia, può rappresentare un’opzione per chi desidera affidare la traduzione a professionisti, soprattutto quando occorre coordinare più passaggi formali.

Errori da evitare quando presenti documenti stranieri in tribunale

Quando si gestiscono documenti stranieri in un procedimento giudiziario è facile commettere errori formali. Alcuni dei più frequenti sono:

usare solo una traduzione automatica o informale quando è richiesta una attestazione ufficiale

dare per scontato che tutti i tribunali seguano le stesse procedure operative

credere che il traduttore debba sempre essere iscritto all’albo dei consulenti tecnici del tribunale

non indicare nella traduzione timbri, firme o parti mancanti del documento

presentarsi in tribunale senza aver verificato appuntamenti, modulistica o marche da bollo

confondere traduzione asseverata, apostille e legalizzazione

pensare che un documento pubblico dell’UE sia automaticamente riconosciuto in tutti i suoi effetti giuridici

Una verifica preliminare delle regole dell’ufficio competente riduce molti di questi problemi.

In Italia il processo si svolge in lingua italiana. I documenti in lingua straniera possono essere prodotti, ma spesso devono essere accompagnati da una traduzione per essere realmente utilizzabili.

Quando serve una attestazione ufficiale della conformità della traduzione all’originale si ricorre all’asseverazione, mentre apostille e legalizzazione riguardano l’autenticità del documento. Prima del deposito è sempre opportuno verificare la prassi dell’ufficio giudiziario competente.