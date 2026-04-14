Città

SARONNO – Sui social nelle ultime ore spopolano le immagini e i video dell’evento techno a Genova e nel dibattito politico e giornalistico si rincorrono tra analisi e commenti, ma Saronno c’era già arrivata dimostrando come il modello funzioni su più fronti: sociale, sicurezza e ma anche commerciale. Lo racconta in una nota Klin fm.

“Negli ultimi giorni ha acceso il dibattito pubblico la scelta dell’amministrazione comunale di Genova di aprire uno spazio centrale della città a un grande evento di aggregazione contemporanea, capace di unire musica, socialità e attivazione urbana. Al di là delle singole opinioni, questo episodio evidenzia un passaggio chiave: anche le istituzioni iniziano oggi a riconoscere il valore culturale e sociale di format che restituiscono vita agli spazi pubblici, coinvolgendo nuove generazioni e comunità locali.

In questo scenario, esperienze come quella di Klin fm rappresentano un esempio concreto di come tali dinamiche siano già attive da tempo anche in contesti più piccoli. Klin fm è infatti un’impresa giovanile attiva sul territorio da oltre due anni, che sviluppa a Saronno un progetto indipendente basato sulla riattivazione urbana attraverso eventi accessibili, collaborazioni con realtà locali e un linguaggio contemporaneo capace di intercettare pubblici diversi.

Pur operando su scala differente rispetto a grandi città come Genova, le esternalità positive generate sono analoghe: valorizzazione degli spazi, creazione di occasioni di incontro, attivazione del tessuto economico locale e costruzione di una nuova cultura della socialità. A queste si aggiunge un elemento oggi sempre più centrale nel dibattito pubblico: il tema della sicurezza urbana. La presenza attiva e continuativa di comunità nei luoghi della città contribuisce infatti a generare forme di presidio spontaneo e diffuso, in cui centinaia di persone vivono e attraversano gli spazi in modo positivo, aumentando la percezione e la qualità della sicurezza senza necessariamente richiedere un dispiegamento straordinario di risorse.

Questo approccio trova oggi una conferma anche nella programmazione in corso: Klin fm ha annunciato una calendarizzazione di eventi in città fino al mese di luglio, rafforzando una presenza continuativa sul territorio. Come già condiviso in sede di videointervista alla redazione de ilSaronno, il percorso avviato si inserisce in una visione più ampia che riguarda la possibilità di sviluppare uno spazio permanente in città, realizzato attraverso una collaborazione tra amministrazione comunale e impresa giovanile locale, rappresentata dalla stessa Klin fm.

Il crescente interesse istituzionale verso questo tipo di iniziative conferma una direzione ormai chiara: ciò che nasce dal basso sta contribuendo in modo concreto alla trasformazione degli spazi urbani e delle modalità di vivere la città.”

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