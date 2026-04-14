Politica

MILANO – “Ancora una volta ce l’hanno fatta: gli esponenti della destra che governa Regione Lombardia sono riusciti a rinviare di nuovo la discussione della nostra mozione sulla tassa salute per i ‘vecchi’ frontalieri. E ci siamo sentiti dire dal presidente della Commissione speciale, consigliere di Fratelli d’Italia, che tanto non c’è premura, i lavoratori hanno aspettato fino adesso, aspetteranno ancora. Siamo basiti”, lo dicono Samuele Astuti e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Pd, componenti della commissione speciale rapporti tra Lombardia e Svizzera, dopo che stamani, in Aula, la maggioranza prima ha temporeggiato e poi, a metà pomeriggio, ha annunciato che non si sarebbe discussa la mozione dem sul tema poiché non poteva essere presente l’assessore alla partita.

“Si dice che a pensare male si fa peccato, ma solitamente si indovina: se per l’ennesima volta l’assessore si nega, viene rinviata una mozione, si inventano scuse di ogni tipo, vuol dire che il centrodestra non vuole discutere della tassa sulla salute dei frontalieri. In apertura di seduta abbiamo chiesto subito spiegazioni del motivo per cui, dopo che avevamo detto che venisse trattata per prima, la nostra mozione era stata messa per ultima. E abbiamo adombrato che la scelta fosse stata fatta apposta, per l’avversità della maggioranza a trattare l’argomento. Contestualmente, abbiamo chiesto che fosse modificato l’ordine del giorno e l’atto venisse trattato come primo”, raccontano i dem.

“A quel punto ha preso la parola il consigliere lecchese di Fdi che è presidente della commissione, che ha reso pubblica l’audizione dell’assessore leghista, giovedì 23 aprile, proprio in Commissione, dove, secondo lo stesso presidente, verranno risolti gran parte dei dubbi. Ci ha chiesto di pazientare, dichiarando, testualmente, che abbiamo aspettato tanto, possiamo attendere anche qualche settimana in più. Ma non siamo noi che dobbiamo aspettare delle risposte certe su una questione divisiva: sono gli 80mila lavoratori lombardi che vorrebbero sapere se dovranno pagare una tassa a Regione oppure no”, insistono Astuti e Orsenigo.

“Per non parlare della mozione presentata, e poi ritirata, da Fdi, evidentemente per fare da contraltare alla nostra: la proposta è di ridurre l’importo del contributo in una percentuale tra l’1 e il 3 per cento del reddito netto dei lavoratori o di prevedere un contributo forfettario. Forse al partito della Meloni non è chiaro che non è l’entità della tassa a preoccupare i frontalieri, ma la tassa stessa e la sua inesistente motivazione”, spiegano i consiglieri Pd.

“Alla fine, dopo che il presidente del consiglio regionale, sempre di Fratelli d’Italia, ha assicurato che avremmo discusso la nostra mozione alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine mattinata, a metà pomeriggio Giunta e maggioranza hanno dovuto ammettere che per l’ennesima volta il confronto saltava per l’assenza dell’assessore. Così, tra un assessore che sparisce e un presidente che calendarizza male il suo ordine del giorno, rimaniamo in sospeso assieme alle nostre 80mila famiglie”, concludono Astuti e Orsenigo.

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