Politica

VARESE – Dura presa di posizione della parlamentare varesina Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva, che sui social è intervenuta con parole molto critiche nei confronti del presidente americano Donald Trump. “È oltre ogni immaginazione l’attacco scomposto di Donald Trump a Papa Leone XIV, l’unico capo di Stato ad avere avuto il coraggio di dirgli basta in modo chiaro”, ha scritto Gadda.

Nel suo intervento la deputata ha poi aggiunto: “Trump ormai pensa di essere Dio, parla di apocalisse e di fine di civiltà, chiama un Papa “debole e fragile” in politica estera”. Infine l’affondo anche sul contesto internazionale e nazionale: “Quella stessa politica estera del mondo occidentale che Trump sta scassando, mentre governi come il nostro balbettano e fanno i tappetini con il cappello Maga in mano”.

Un intervento che si inserisce nel dibattito politico internazionale degli ultimi giorni, segnato dalle tensioni e dalle polemiche legate alle dichiarazioni dell’ex presidente statunitense.

14042026