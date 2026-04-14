I più letti di ieri: treno da Malpensa “costoso e complicato”, allerta truffe Tari e bus in fiamme
14 Aprile 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 13 aprile, in primo piano i disagi nei collegamenti ferroviari verso Malpensa, l’allerta per una truffa via sms legata alla Tari e un intervento dei vigili del fuoco per un bus in fiamme. Spazio anche all’aggiornamento sulla situazione covid in Lombardia.
Viaggiare in treno verso Malpensa si è rivelato un percorso complicato e costoso, tra cambi, ritardi e disagi che hanno sollevato le proteste dei pendolari.
Scatta l’allerta per un sms truffa che invita a cliccare su falsi link legati alla Tari: Saronno Servizi mette in guardia i cittadini a non fornire dati personali.
Sms sulla Tari, scatta l’allerta truffa di Saronno Servizi: “Non cliccate quei link”
Momenti di apprensione per un bus andato a fuoco nel deposito: tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che ha evitato conseguenze, senza feriti.
Bus in fiamme nel deposito: intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito
L’aggiornamento di aprile sulla diffusione del covid in Lombardia evidenzia una situazione sotto controllo, con numeri in calo rispetto ai mesi precedenti.
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