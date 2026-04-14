SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 13 aprile, in primo piano i disagi nei collegamenti ferroviari verso Malpensa, l’allerta per una truffa via sms legata alla Tari e un intervento dei vigili del fuoco per un bus in fiamme. Spazio anche all’aggiornamento sulla situazione covid in Lombardia.

Viaggiare in treno verso Malpensa si è rivelato un percorso complicato e costoso, tra cambi, ritardi e disagi che hanno sollevato le proteste dei pendolari.

Scatta l’allerta per un sms truffa che invita a cliccare su falsi link legati alla Tari: Saronno Servizi mette in guardia i cittadini a non fornire dati personali.

Momenti di apprensione per un bus andato a fuoco nel deposito: tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che ha evitato conseguenze, senza feriti.

L’aggiornamento di aprile sulla diffusione del covid in Lombardia evidenzia una situazione sotto controllo, con numeri in calo rispetto ai mesi precedenti.