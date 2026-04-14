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CARONNO PERTUSELLA – In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, il comune di Caronno Pertusella, in collaborazione con la sezione locale dell’ANPI, promuove un appuntamento di profondo valore storico e civile. Giovedì 16 aprile, nella sala Agorà del palazzo comunale in piazza Aldo Moro 1, si terrà la presentazione del volume intitolato “Vogliamo Vivere!“. L’evento, che avrà inizio alle 18.30, si propone di gettare una nuova luce sul ruolo fondamentale, e spesso poco celebrato, dei Gruppi di difesa della donna attivi a Milano tra il 1943 e il 1945.

Il libro analizza le reti femminili antifasciste che non solo lottarono contro l’occupazione nazifascista, ma posero anche le basi per la nascita dello stato sociale moderno. A guidare il pubblico in questo viaggio nella memoria saranno Roberta Cairoli e Margherita Marcheselli, esperte e note promotrici della storia delle donne. Attraverso le loro ricerche, le relatrici racconteranno la lotta di liberazione femminile come un mosaico di coraggio e solidarietà che ha contribuito in modo determinante alla conquista della democrazia.

L’iniziativa è pensata per essere un momento di condivisione aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Al termine del dibattito, il comune e gli organizzatori hanno previsto un momento di convivialità per tutti i presenti con un aperitivo offerto a cura di Camst. Si tratta di un’occasione importante per riflettere sulle radici della nostra libertà attraverso le testimonianze di chi ha lottato per un futuro di dignità e pace.

(foto d’archivio)

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