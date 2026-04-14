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SARONNO – Martedì 14 aprile, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi con deboli piogge al mattino, seguite da una temporanea attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio e da una nuova ripresa delle precipitazioni in serata.

Nel dettaglio, la mattinata vedrà condizioni instabili con piogge deboli ma diffuse, accompagnate da venti moderati provenienti da Ovest-Nordovest. Nel corso del pomeriggio è attesa una pausa asciutta, con precipitazioni in temporaneo esaurimento, pur in un contesto ancora molto nuvoloso. Dalla sera, tuttavia, le piogge torneranno a interessare il territorio con accumuli complessivi intorno ai 4 mm. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una minima di 12°C e una massima che raggiungerà i 19°C. I venti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali nel pomeriggio, mantenendosi di moderata intensità. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la situazione risulta simile, con una circolazione depressionaria in graduale attenuazione che favorirà una pausa asciutta nelle ore pomeridiane su molte aree. Tuttavia, persistono condizioni di instabilità diffusa: piogge deboli interesseranno soprattutto le pianure occidentali, le zone pedemontane e le Prealpi, mentre fenomeni più irregolari coinvolgeranno il resto della regione, con schiarite più probabili solo verso sera su alcune aree alpine.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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