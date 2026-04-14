Comasco

BREGNANO – Fine settimana tra partecipazione e novità al Museo delle api nel Parco Lura a Bregnano, dove le iniziative hanno registrato un forte coinvolgimento soprattutto da parte dei più piccoli.

Grande successo invece per lo spettacolo teatrale “Il ronzio delle api”, che ha visto la partecipazione di numerosi bambini tra i 3 e i 10 anni, accompagnati da genitori e nonni. L’iniziativa, curata dalle attrici di Burattinaio Animattrice, ha coinvolto il pubblico con un racconto sul mondo delle api, tra curiosità e momenti di intrattenimento. L’appuntamento si è trasformato in un’occasione di condivisione per le famiglie e di scoperta per i più piccoli, confermando la vocazione educativa del museo.

Dal Comune sottolineano inoltre il valore del progetto, che ha permesso di recuperare e valorizzare un’area dismessa, trasformandola in uno spazio dedicato alla comunità e alle attività didattiche. Le iniziative del museo proseguiranno nelle prossime settimane, con un calendario aperto al pubblico e coordinato dalla cooperativa Koinè del Parco Lura.

È stato annullato per mancanza di iscrizioni l’evento “Arborea – passeggiata poetica in un erbario vivente”, proposto da Caminante Aps e rivolto agli adulti. L’appuntamento verrà riprogrammato con una nuova proposta dedicata ai bambini, alla luce dell’interesse dimostrato da questa fascia d’età.

14042026